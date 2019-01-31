الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة من 30 وزيراً

الخليج 365/ بغدادأصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، الخميس، مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية، انطوان شقير، مراسيم تشكيل الحكومة وهي ثلاثة: مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 30 وزيرا، بينهم 3 وزراء لحزب الله.



وشملت التشكيلة جميل جبق وزيرا للصحة وهو تابع لحزب الله، وجبران باسيل وزيرا للخارجية وريا حسن وزيرة للداخلية.

وفي وقت سابق، عرض رئيس الحكومة، الحريري، التشكيلة الحكومية على الرئيس اللبناني، مساء الخميس.

وينهي اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة نحو تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

