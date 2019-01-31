الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، فيما ينهي شهورا من الخلافات حول التشكيلة الوزارية.

وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقب إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قال "نواجه تحديات اقتصادية ومالية وأمنية كبيرة.. كل اللبنانيين يعيشون القلق حول الوضع الاقتصادي".



وأضاف الحريري أن التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب لتجاوز تحديات المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة سوف تعقد يوم السبت المقبل.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص السندات اللبنانية وأسعارها، وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.