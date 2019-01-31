الان تتابع إعلان الحكومة اللبنانية رسميا برئاسة سعد الحريري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.
وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال الحريري في كلمة له إن حكومته ملتزمة بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة تنتظر حكومته.
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