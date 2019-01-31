الان تتابع توافق على تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الحريري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت مصادر سياسية، أن هناك توافق على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، لافتة إلى أنه من المقرر الإعلان عنها اليوم.

وقالت حسب ما نشرته “رويترز”، أن ميليشيا حزب الله ستأخذ حقيبة الصحة في التشكيل الحكومي الجديد، وسيحتفظ علي حسن خليل بمنصبه وزيرا للمالية.