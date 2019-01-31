الان تتابع غريفيث يعرب عن قلقه الشديد من الأعمال القتالية مؤخرا في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، عن قلقه الشديد من الأعمال القتالية مؤخرا في اليمن. ودعا “غريفيث”، في تصريحات له اليوم الخميس، الأطراف في اليمن إلى أقصى درجات ضبط النفس.

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