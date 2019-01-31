شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على حكومة جديدة في لبنان.. والإعلان اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بيروت (رويترز)

نسبت رويترز إلى ثلاثة مصادر سياسية من فصائل مختلفة في لبنان قولها إن الزعماء اللبنانيين توصلوا اليوم الخميس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعلن اليوم الخميس. وقال مسؤول بارز إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.