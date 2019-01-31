جريفيث يشعر بالقلق إزاء الأعمال القتالية في اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث

وكالات

قال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الخميس، إنه يشعر بقلق شديد إزاء الأعمال القتالية الأخيرة في البلاد ويدعو جميع كل القوى

إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

واتفق المتمردون الحوثيون مع الحكومة الشرعية في اليمن على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسحب قوات

الطرفين في إطار اتفاق للسلام برعاية الأمم المتحدة جرى توقيعه في السويد في ديسمبر.

وقال مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث "ما نحتاجه الآن هو إعادة انتشار سريعة للقوات بموجب خطة للجنة تنسيق إعادة الانتشار" التي تشكلت بموجب اتفاق السلام.