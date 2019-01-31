الجيش اليمني ينجح في تحرير مواقع مهمة غربي الجوف

الجيش اليمني - ارشيفية وكالات تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحرير مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمال غرب البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي التي قوات الجيش حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي التيلاذت بالفرار. وخلال الهجوم، قصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيا وتحصيناتها، في حين استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تحركاتها وتعزيزاتها؛ مما أسفر القصف والمواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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