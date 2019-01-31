قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية بدعوى مصادرة أسلحة "غير مشروعة" والقبض على الأشخاص"المُشتبه بهم".
وأفادت صحيفة "ذا جيروزالم بوست" الإسرائيلية بأن شرطة الحدود الإسرائيلية بالتعاون
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