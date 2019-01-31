قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة الغربية

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية بدعوى مصادرة أسلحة "غير مشروعة" والقبض على الأشخاص

"المُشتبه بهم".

وأفادت صحيفة "ذا جيروزالم بوست" الإسرائيلية بأن شرطة الحدود الإسرائيلية بالتعاون

مع جيش الاحتلال ضبطت أسلحة قالت إنها "غير مشروعة" في قرية قبلان بالضفة الغربية، كما صادرت مائة ألف شيكل، زاعمة أنها مخصصة لتمويل "أنشطة إرهابية".