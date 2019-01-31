جوايدو يعرض خطته لإخراج فنزويلا من أزمتها

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عرض المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لبلاده، اليوم الخميس، خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال جوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أوردتها قناة الحرة الأمريكية، "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونعيدالخدمات العامة ونتغلب على الفقر"، وأضاف -غداة تظاهر الآلاف من مناصريه بهدف إقناع الجيش على الانضمام إليهم- "نحن نعرف كيف نحقق ذلك".
وفي وقت سابق اليوم، اعترف البرلمان الأوروبي، في قرار تم التصويت عليه في بروكسل، بالمعارض الفنزويلي خوان
وكان جوايدو قد صرح في وقت سابق أن دعم الجيش الفنزويلي هو أمر "حاسم" من أجل التوصل إلى إطاحة نظام مادورو، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات سرية مع عناصر من قوات الأمن، تم خلالها الاتفاق على عدم إمكانية استمرار الوضع الحالي في البلاد على هذا النحو.
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