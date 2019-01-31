تعرف على التشكيل المتوقع للحكومة اللبنانية الجديدة

نشر موقع "النشرة" اللبناني قائمة تضم "الأسماء المحسومة" التي قال إنها للوزراء في الحكومة اللبنانية الجديدة. وتأتي القائمة على الشكل التالي: التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية: - فادي جريصاتي لوزارة البيئة - ألبير سرحان لوزارة العدل​ - ​جبران باسيل لوزارة الخارجية ​ - ​إلياس بوصعب لوزارة الدفاع - منصور بطيش لوزارة الاقتصاد - ندى بستاني لوزارة الطاقة تيار المردة: - يوسف فنيانوس وزارة الأشغال تيار المستقبل: - محمد شقير لوزارة الاتصالات - محمد مكاوي لوزارة الداخلية الحزب التقدمي الاشتراكي: - أكرم شهيب لوزارة التربية حزب الله: - محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة - محمود قماطي وزيرا للدولة - جميل جبق لوزارة الصحة ​ حركة أمل: - علي حسن خليل لوزارة المالية اللقاء التشاوري: حسن مراد وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر سياسية قولها إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيقدم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال ساعات.

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