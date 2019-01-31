البشير يؤكد التزامه بنهح الحوار لحل الإشكالات السياسية بالسودان

وكالات

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كافة الإشكالات السياسية، داعياً الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.

وقال البشير، خلال لقائه بالأحزاب والفعاليات السياسية بولاية "كسلا" اليوم الخميس، إن "الدولة

أتاحت للأحزاب حق ممارسة عملها السياسي، بما فيهم الحزب الشيوعي، الذي تم فتح قاعة الصداقة الرئاسية له لإقامة مؤتمره العام".

وشدد البشير على قدرة السودان بإمكانياته

البشرية وموارده الطبيعية على مواجهة كافة التحديات، لافتا إلى أن السودان ظل تحت الحصار طيلة 21 عاماً.

وأوضح الرئيس السوداني أن مبادرة أهل "كسلا" لدعم القوات المسلحة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، كانت أول دعم شعبي يصل للجيش، مشيداً بالمبادرات المجتمعية لمواطني الولاية.