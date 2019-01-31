تونس: إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر والرئاسية في نوفمبر

وكالات

أعلن الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات التشريعية ستجرى في أكتوبر، بينما الانتخابات الرئاسية ستجرى في نوفمبر المقبلين.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية، إن "موعد الانتخابات هذا العام لن يختلف كثيرا ًعن موعدها لعام 2014".

وأضاف بافون في تصريح إذاعي اليوم "سيكون هناك ربما تأخير أو تقديم لن يتجاوز 10 أيام بحسب ما ستحدده أجندة المسار

الانتخابي".

وانتخب بافون أمس الأربعاء رئيساً جديداً للهيئة بعد جلسة تصويت في البرلمان، خلفاً لمحمد التليلي المنصري الذي أعلن استقالته من منصبه منذ يوليو الماضي، لكنه حافظ على عضويته في الهيئة.

وأجريت أيضاً انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة في نفس اليوم بعد أشهر من التعطيل.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري، وهي

الثانية منذ إصدار دستور جديد للبلاد عام 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 إثر سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وستكون مهمة الهيئة العمل على الحاق ما بين مليونين و3ملايين ناخب غير مسجل من بين أكثر من ثمانية ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع في تونس.

وبحسب أرقام هيئة الانتخابات لا يتعدى عدد الناخبين المسجلين حتى الآن 5.3 مليون ناخب شارك ما يفوق 60 % منهم في الاقتراع الخاص بانتخابات 2014 بمقابل 33.7% فقط كانوا شاركوا في الانتخابات البلدية في 2018.