الإعلان عن الحكومة اللبنانية خلال ساعات

وكالات

ذكرت وكالة رويترز أنه تم الاتفاق على الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سياسية قولها إنه تم الاتفاق على إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر

سياسي لبناني قوله إن العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية شبه منتهية، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم الخميس.

وأكد المصدر أن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري سيقدم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية

ميشال عون خلال ساعات.

وفي كلمة ألقاها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، أكد أنه "لن يكون هناك أي تمويل في الحكومة المقبلة يتعلق بأزمة النازحين"، مشيراً إلى أن "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الكلمة أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".