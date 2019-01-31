البرلمان الأوروبي يعترف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا

اعترف البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالمعارض الفنزويلي، خوان جوايدو، "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده.
ودعا البرلمان الأوروبي كل دول الاتحاد إلى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد"، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.
واعترف النواب الأوروبيون بجوايدو "رئيسا شرعيابالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه"، وذلك في نص اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.
يذكر أن جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، أعلن نفسه
وجاء أول اعتراف من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بهذه الخطوة، تلته عدة بلدان أوروبية.
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