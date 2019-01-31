البرلمان الأوروبي يعترف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا

وكالات

اعترف البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالمعارض الفنزويلي، خوان جوايدو، "رئيسا شرعيا بالوكالة" لبلاده.

ودعا البرلمان الأوروبي كل دول الاتحاد إلى القيام بالمثل عبر اعتماد "موقف حازم وموحد"، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل.

واعترف النواب الأوروبيون بجوايدو "رئيسا شرعيا

بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، وقدموا "الدعم الكامل لبرنامجه"، وذلك في نص اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.

يذكر أن جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، أعلن نفسه

"رئيساً بالوكالة" للبلاد في 23 يناير الحالي، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس، احتجاجاً على مادورو . وقال: "أقسم أن أتولى رسمياً صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

وجاء أول اعتراف من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بهذه الخطوة، تلته عدة بلدان أوروبية.