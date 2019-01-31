كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يستعد لزيارات مكوكية منها المغرب قبيل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذكرت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيغادر الهند إلى بولندا لحضور "مؤتمر وارسو" الدولي المخصص لمناقشة ما تسميه إسرائيل بـ"العدوان" الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيغادر بولندا ومؤتمر "وارسو" إلى ألمانيا في 17 فبراير المقبل، حيث سيحضر مؤتمر يتعلق بالدفاع والأمن، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وادعت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، المغرب في منتصف مارس المقبل، فيما سيحضر في وقت لاحق من الشهر نفسه مؤتمر "إيباك" في واشنطن، ويلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أنه بعد لقاء الرئيس ترامب سيستضيف نتنياهو الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو.

يشار إلى أن إسرائيل ستجري الانتخابات البرلمانية للكنيست في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.