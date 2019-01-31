كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو يشكر البرلمان الأوروبي لمطالبة القادة الاعتراف به رئيسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار غوايدو إلى أن بلاده تحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا، لافتا إلى أن الرئيس مادورو "لا يحمي أحدا وسيادة القانون هي التي سنعيدها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صادق البرلمان الأوروبي، على قرار يدعو الدول الأوروبية، للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وأعلن البرلمان الأوروبي، أن 439 نائبا أوروبيا صوتوا لصالح هذا القرار، فيما عارضه 104 آخرون، وامتنع 88 نائبا عن التصويت.

وصرح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني: "تم اعتماد القرار، وتم الإعلان عن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، البرلمان الأوروبي أول مؤسسة أوروبية تقوم بذلك".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.