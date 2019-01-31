كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تشكيلة حكومة لبنان الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول لبناني بارز إن وزير المالية، علي حسن خليل، سيحتفظ بمنصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وذكرت ثلاثة مصادر سياسية من فصائل مختلفة إن الزعماء اللبنانيين توصلوا، اليوم الخميس، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المصادر إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء، سعد الحريري، ستعلن اليوم، لاحقا.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.



وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت، في مايو الماضي، وهي الأولى منذ تسع سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان، حسب التوازن الطائفي الدقيق.



وانعكست المخاوف على الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.

وأفاد مصدر مطلع على تشكيل الحكومة اللبنانية، أن حزب الله اختار الطبيب جميل جبق، وزيرا للصحة في حكومة لبنان الجديدة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عدم وجود أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة، وذلك بسبب الظروف المالية للبنان.



وقال الحريري في كلمة له، اليوم الخميس "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل، ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".



وأشار الحريري إلى أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".