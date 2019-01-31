كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن "الانسحاب" من البريكست في 29 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "الانفصال" بين لندن وبروكسل قد يرجئ في حال استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق جديد مع بروكسل في أواخر مارس المقبل بهدف إمكانية إقرار القانون الأساسي.
ومع ذلك، أكد المتحدث باسم ماي التزام رئيسة الوزراء المحافظة بالانسحاب الرسمي من الاتحاد في الموعد المقرر في غضون أقل من شهرين.
وكشف المصدر أن الحكومة ما زالت مهتمة ببحث الحلول التكنولوجية البديلة الممكنة للآلية الأيرلندية التي صيغت لتفادي إعادة حدود صعبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وأعلنت رئيسة الوزراء أنها ستعود في 13 فبراير المقبل إلى المجلس لاستعراض خططها في حال عدم التوصل لاتفاق مع بروكسل على تعديلات تسهيل اقرار اتفاق "البريكست".
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