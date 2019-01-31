كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: علاقتنا مع أمريكا وروسيا موضع قوة بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورحب الحكيم بحسب البيان "بتفعيل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي والمجلس الاتحادي الروسي"، داعياً إلى "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو".
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