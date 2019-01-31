كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوغلو": تركيا مستعدة لتكون وسيطا في أزمة فنزويلا إذا لزم الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس أن أنقرة جاهزة ومستعدة، لتولي دور الوسيط في حل الأزمة السياسية في فنزويلا، إذا لزم الأمر.

ووفقًا لما ذكره "أوغلو" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "جاء مادورو إلى السلطة من خلال الانتخابات التي شارك فيها الجميع، بما في ذلك المعارضة، وبالتالي، فإن مقاربة مثل؛ (لم أحبه، لذلك أعطيت شخص آخر السلطة) أمر غير مقبول، وإذا كانت هناك حاجة للوساطة، نحن مستعدون لتقديمها وسنفعلها بموضوعية".

وتمر فنزويلا حاليًا بأزمة سياسية، حيث أعلن خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، أنه رئيس البلاد المؤقت في 23 يناير.