كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد للانتخابات في ليبيا هذا العام، لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية، كان يتعين على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب انقسامات بين زعماء متناحرين، وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

وفي مسعى جديد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، غسان سلامة، يريد عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019" مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو.