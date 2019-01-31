كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد للانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي مسعى جديد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، غسان سلامة، يريد عقد المؤتمر في "الأسابيع الأولى من 2019" مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو.
وقالت مصادر إن "المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية فبراير، لكن تأجيله حتى مارس على الأقل يبدو أكثر ترجيحاً.
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