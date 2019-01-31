كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان الحكومة اللبنانية خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد مصدر سياسي لبناني بأن العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية شبه منتهية، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم الخميس.
وأكد الحريري إنه "لن يكون هناك أي تمويل في الحكومة المقبلة يتعلق بأزمة النازحين"، وقال في كلمه له اليوم الخميس إن "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الكلمة أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".
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