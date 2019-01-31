كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترسل قوات إضافية إلى الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية على حدودها مع المكسيك لوقف محاولة غزو المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.

وكتب "ترامب" على "تويتر": "تم إرسال مزيد من القوات إلى الحدود الجنوبية لوقف محاولة غزو غير الشرعيين، من خلال قوافل كبيرة، إلى بلادنا.. لقد أوقفنا القوافل السابقة، وسنوقفها أيضًا، ومع وجود جدار، سيكون الأمر أسهل بكثير وأقل تكلفة".

وكان طلب التمويل للأمن الحدودي وبناء جدار حدودي أو حاجز مادي على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك نقطة شائكة في المفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين وسط إغلاق جزئي للحكومة.