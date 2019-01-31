كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الأمريكي اتفاق "إستوكهولم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية على خلفية اتفاق إستوكهولم.

وأكد اليماني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن اتفاق السويد واضح، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إلزام الميليشيات الانقلابية بما تم الاتفاق عليه، ووقف الخروقات والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية، كحل وحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، وإيجاد حل مستدام لها.