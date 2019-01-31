كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الأمريكي اتفاق "إستوكهولم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية، كحل وحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، وإيجاد حل مستدام لها.
من جهته، جدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكداً أنهم يتابعون عن قرب الوضع في مدينة الحديدة، ورؤيتهم تنطلق من تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الأمريكي اتفاق "إستوكهولم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.