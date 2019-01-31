رسميا.. البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة لفنزويلا

اعترف البرلمان الاوروبي، اليوم الخميس، بخوان غوايدو “رئيسا شرعيا بالوكالة” لفنزويلا فيما يستعد رئيس البرلمان المعارض لعرض خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي قرار اقترحته كبرى المجموعات السياسية في البرلمان، اعترف النواب الاوروبيون بغوايدو “رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية”، مؤكدين “دعمهم الكامل لبرنامجه”، وداعين كل دول الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة عبر تبني “موقف حازم وموحد”.

في موازاة ذلك، طالب الاتحاد الاوروبي بلسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، التي تترأس الخميس اجتماعا في بوخارست لوزراء خارجية الاتحاد سيتطرق إلى الأزمة في فنزويلا، بالإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين من دون سبب في فنزويلا.