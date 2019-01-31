اعترف البرلمان الاوروبي، اليوم الخميس، بخوان غوايدو “رئيسا شرعيا بالوكالة” لفنزويلا فيما يستعد رئيس البرلمان المعارض لعرض خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي قرار اقترحته كبرى المجموعات السياسية في البرلمان، اعترف النواب الاوروبيون بغوايدو “رئيسا شرعيا بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية”، مؤكدين “دعمهم الكامل لبرنامجه”، وداعين كل دول الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ هذه الخطوة عبر تبني “موقف حازم وموحد”.
في موازاة ذلك، طالب الاتحاد الاوروبي بلسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، التي تترأس الخميس اجتماعا في بوخارست لوزراء خارجية الاتحاد سيتطرق إلى الأزمة في فنزويلا، بالإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين من دون سبب في فنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.