إيهاب أمير: أغنيتي الجديدة راي بلمسة غربية

كشف الفنان إيهاب أمير، أخيرا، أنه يحضر لأغنية جديدة، بعنوان “توحشتك”، يمزج فيها بين الراي، والموسيقى الغربية.
ونشر إيهاب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطعا من مقابلته مع برنامج “إنسايدر بالعربي”، يوضح فيها أن عمله الجديد سيكون حول موضوع الحب، بستايل رأي، وموسيقى غربية، بشكل يشبه أغنيته “ما درنا والو”.
وأبرز إيهاب أن عمله الجديد من كتابته، وألحانه، وقريب الصدور.
ويعتمد إيهاب في مختلف أعماله الغنائية على نفسه بخصوص كتابة الكلمات، وتلحينها، معتبرا أن هذا الأمر لا ينقص من قيمة كتاب الكلمات، والملحنين الموجودين في الساحة الفنية المغربية.
يذكر أن إيهاب أمير تعامل مع الفنانة دنيا باطمة على مستوى الكلمات في أغنية راي جديدة، سترى النور مستقبلا.
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