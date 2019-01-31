احتفالاً بالمنتخب القطري..هذا ما قررته شبكة “بي ان سبورت”

أعلنت الشبكة التلفزيونية “بي ان سبورت”، اليوم الخميس، رسميا نقل نهائي كأس الأمم الأسيوية بين المنتخبين القطري ونظيره الياباني مجاناً، مع تخصيص تغطية شاملة تنطلق ابتداء من صباح غد الجمعة.

وكانت الشبكة التلفزيونية، قد تمكنت من الحصول على حقوق بث البطولة القارية، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة منذ الخامس من شهر يناير الجاري، وإلى غاية غد الجمعة.

ونجح المنتخب القطري في العبور إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2019، بعد فوزه أمام الخصم الإماراتي، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الخصمين على أرضية ملعب فريق الجزيرة الإماراتي (محمد بن زايد)، الثلاثاء الماضي؟

وواصل منتخب قطر تقدمه بالمسابقة القارية، دون أن تتلقى شباكه أي هدف ليضيف الإمارات إلى ضحاياته بكأس الأمم الأسيوية 2019، ليحجز بطاقة بالنهائي أمام منتخب اليابان، المتأهل قبل 24 ساعة تقريباً على حساب منتخب إيران.

تجدر الإشارة، إلى أن المباراة سجلت اعتداء على لاعبي المنتخب القطري، من طرف جماهير المنتخب الإماراتي، وهو ما رصدته عدسات الكاميرات قبل صافرة النهائية بحوالي الربع ساعة تقريبا، وهو ما دفع الاتحاد القطري لتقديم شكاية رسمية.