” همي ولاد عمي” .. سيتكوم رمضاني يجمع داداس ودرابيل

يشارك الممثل المغربي، عزيز داداس، في “سيتكوم” كوميدي، بعنوان “همي ولاد عمي”، يعرض، شهر رمضان المقبل.

وكشف داداس، في حديثه مع “اليوم24″، أنه انتهى من تصوير “السيتكوم” رفقة المخرج هشام العسري، وتشاركه فيه الممثلات سكينة درابيل، وبشرى أهريش، وفضيلة بنموسى.

وأبرز داداس أن قصة “همي ولاد عمي” تتمحور حول شخصية رجل عائد من بلاد المهجر، مهتم بالخيل، و”السربة”، وأثناء وجوده في إحدى القرى ضيفا لدى ابن عمه، سيحدث فيضان يلزمه البقاء هناك لتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.

يذكر أن عزيز داداس يشارك في سلسلة “حديدان”، التي تعرض شهر رمضان المقبل، من إخراج إبراهيم الشكيري، وينطلق تصويرها قريبا في استوديوهات ورزازات.