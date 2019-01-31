أولويات البحث في العلوم الإسلامية | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 09/ 02/ 2019 الزمان: 9:00 المكان: الجامعة العربية الأمريكية، بيروت يقيم مركز نهوض للدراسات والنشر بالتعاون مع قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الإعلامية بالجامعة الأمريكية في بيروت ورشة عمل بعنوان أولويات البحث في العلوم الإسلامية، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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