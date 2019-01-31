ورشة رسم حر | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأحد، 02/ 02/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: المساحة الحرّة، رام الله

ورشة الرسم الحر هي وقت مستقطع من الحياة اليومية للتعبير عن مكنوناتنا وأفكارنا بطريقة إبداعية، مختلفة، ممتعة، وجديدة.

يمكن المشاركة لجميع الفئات حتى وإن لم تكن لدى المشاركين خبرة في الرسم.

توفر الورشة في كل لقاء، مقعدًا ولوحة بيضاء، ومواد أولية وأدوات مختلفة من ألوان، فراشي، جرائد، أوراق ملونة، غراء وغيرها.

يقدم الورشة الفنان علاء البابا.



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