القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019
الزمان: 10:00
المكان: ضمة، بيروت
تهتمّ هذه الورشة بثلاثة مقومات للبحث النسوي: المناهج، الاعتبارات السياسية والأخلاقية، والبحث التشاركي. تمّ تصميم الورشة لضم أبحاث رقمية ومهتمة بالنتائج الكبيرة المحصودة على الإنترنت، من خلال أمثلة عن الذكاء الاصطناعي ومشاركة نتائج البيانات الوصفية (الميتاداتا).
المدرّبة: رولى الصغير، كاتبة وباحثة نسويّة.
هذه الورشة للأشخاص اللواتي تعرفن عن نفسهن كنساء، نساء ترانس، ورجال ترانس. إذا هناك أي شخص مهتم/ة بحضور الورشة، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل حول مناهج البحث الأخلاقي | بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.