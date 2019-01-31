ورشة عمل حول مناهج البحث الأخلاقي | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: ضمة، بيروت

تهتمّ هذه الورشة بثلاثة مقومات للبحث النسوي: المناهج، الاعتبارات السياسية والأخلاقية، والبحث التشاركي. تمّ تصميم الورشة لضم أبحاث رقمية ومهتمة بالنتائج الكبيرة المحصودة على الإنترنت، من خلال أمثلة عن الذكاء الاصطناعي ومشاركة نتائج البيانات الوصفية (الميتاداتا).

المدرّبة: رولى الصغير، كاتبة وباحثة نسويّة.

هذه الورشة للأشخاص اللواتي تعرفن عن نفسهن كنساء، نساء ترانس، ورجال ترانس. إذا هناك أي شخص مهتم/ة بحضور الورشة، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

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