جلسة نقاشيّة: كيف نواجه الضغط النفسيّ؟ | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019 الزمان: 15:00 المكان: مؤسسة فاي للعلوم، عمّان جلسة نقاشية تعالج موضوعة التحرر من الضغط النفسي الذي يعد من المشكلات التي لو تم التعامل معها بطرق وقائية أو حتى تكيفية ومواجهتها سيرفع من سوائنا النفسي ويمكننا من التعامل مع ظروف حياتنا ومصاعبها بطريقة أفضل وأنجح. تستضيف حلقة النقاش الطبيب النفسي أحمد السالم لمناقشة الجانب العلمي والطبي لإدارة الضغط النفسي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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