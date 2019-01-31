عينُ برشلونة على كل الألقاب الأتلتيكو يواصلُ صحوته والريال ييأسُ محليًّا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُواصلُ فريق برشلونة الإسباني، الذي أبدى شهية مفتوحةً على كل الألقاب، تصدُّر ترتيب الدوري الإسباني، لكرة القدم، برصيد 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطارده أتلتيكو مدريد، و10 نقاط أمام غريمه، ريال مدريد، الذي توزّعت اهتماماته بين الخارج في دوري أبطال أوروبا، وبين الداخل، في مسعى لاستعادة لقب الدوري الغائب.

ويخوض برشلونة، يوم السبت المُقبل، امتحانًا صعبًا، عندما يستضيف فالنسيا في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، بعد تأهله إلى نصف نهائي مسابقة الكأس التي حمل لقبها في المواسم الأربعة السابقة بعدما تخطى تخلفه 0-2 في ذهاب ربع النهائي أمام أشبيلية، بفوز كاسح في الإياب، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف وحيد.

ومنذ تعادله على أرض أتلتيكو في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري (1-1) في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، حقق الفريق الكاتالوني ثمانية انتصارات متتالية في البطولة المحلية، ويطمح إلى فوز تاسع على فالنسيا، الذي أبدى صحوةً، حين تجاوز سقوطه في الذهاب أمام خيتافي بنتيجة هدف دون رد، بفوز لافت في الإياب بنتيجة 3-1، بينما يخوض ريال مدريد الفائز ذهابا على جيرونا 4-2، مباراة العودة، اليوم الخميس، على أرض الأخير.

وانتصر برشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على آيندهوفن الهولندي، مقابل تعادل مع توتنهام الإنجليزي، وثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية آخرها أمس، على إشبيلية، وحملت هذه النتائج الباهرة نجم برشلونة وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعيد الفوز الكاسح على الفريق الأندلسي، على تصحيح وعوده السابقة، وإطلاق أخرى جديدة تعكس شهية العملاق الكاتالوني المفتوحة على إحراز جميع ألقاب الموسم.

ميسي والريمونتادا

وساهم ميسي الذي أطلق في بداية الموسم وعدا تمحور حول أولوية برشلونة في إحراز لقب المسابقة الأوروبية الأهم التي توج بها آخر مرة عام 2015، في ريمونتادا الأمس، بصنعه الهدف الأول بحصوله على ركلة جزاء نجح البرازيلي فيليبي كوتينيو في ترجمتها إلى هدف، والرابع بتمريرة إلى سيرجي روبرتو، واختتم المهرجان بالهدف السادس.

من مباراة الريمونتادا (أ ب) من مباراة الريمونتادا (أ ب)

وصحّح ميسي الموقف بالأمس، ولفت بسخرية إلى أن "البعض قالوا إننا سنتخلى عن (لقب) الكأس، قد تكون رسالتي السابقة في بداية الموسم فُسِّرت بشكل خاطئ. لكن هذا الفريق سيقاتل بكل ما أوتي من قوة من أجل إحراز الثلاثية كما يقتضي الواجب في كل موسم"، مُشيرًا إلى أن "اللعب مع برشلونة يحتم علينا أن نتطلع لإحراز كل الألقاب، وأن نسعى حتى الرمق الأخير من أجل تحقيق ذلك. لن نتهاون على الإطلاق".

وأكد النجم الأرجنتيني الذي سجل أمس هدفه الـ50 في مسابقة الكأس والثامن تواليا في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، أن برشلونة "سيقوم بكل ما يستطيع" من أجل استعادة اللقب الأوروبي "المطلوب جدا".

ويدخل برشلونة هذا الموسم الأشهر الحاسمة من موقع قوة من أجل إحراز ثلاثية ثالثة بعد أن نجح في ذلك عامي 2009 و2015، فهو يتصدر ترتيب الدوري بفارق مريح، وبلغ نصف نهائي الكأس وثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيواجه ليون الفرنسي، صاحب النتائج المتذبذبة رغم احتلاله المركز الثالث محليا.

الريال يُحوّل أنظاره عن الدوري

ويبدو أن ريال مدريد حوّل أنظاره عن لقب الدوري مدركا الفارق الكبير الفاصل بينه وبين غريمه الكاتالوني (10 نقاط)، ولنتائجه غير المستقرة وأحيانا الهزيلة في مختلف المسابقات بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وإقالة مدرب المنتخب السابق جولن لوبيتيغي، كما أن الأمور لم تستقم بعد تعيين ابن النادي، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقال صانع الألعاب الألماني لريال مدريد توني كروس: "لا نزال وبشكل كامل وقوي في السباق إلى اللقب في مسابقتين، وهذا هو ما نركز عليه حاليا. من الواضح أننا أهدرنا نقاطا كثيرة في مباريات ذهاب الدوري، وارتكبنا أخطاء كثيرة خلال تلك الفترة"، مضيفا "لكن وبرغم كل شيء، كنت أعرف دائما، والسنوات السابقة تعطيني هذه الثقة، أننا نملك فريقا ممتازا ولا نملك الحق بتجاهله".

صانع الألعاب الألماني توني كروس (أ ب) صانع الألعاب الألماني توني كروس (أ ب)

وتابع: "الموسم الماضي، كنا أيضا خارج السباق الى لقب الدوري في وقت مبكر، لكن الحافز لدينا بقي موجودا لأننا نعرف أننا نستطيع الظفر بشيء ما، وقد أحرزنا اللقب الأوروبي الثالث تواليا(...) كل فوز جديد يزيدنا ثقة بالنفس، الأمور تسير بشكل أفضل بالنسبة إلى الفريق، والمشاعر جيدة بالتأكيد".

وتأهل ريال مدريد الذي يستضيف الأحد، ديبوتيفو ألافيس الخامس، إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية وسيواجه أياكس أمستردام الهولندي.

أتلتيكو يسعى لمواصلة الصحوة

ويسعى أتلتيكو مدريد، وصيف البطل، إلى تحقيق فوز رابع تواليا، وسابع في آخر ثماني مباريات، والبقاء على نفس المسافة من المتصدر لاسيما أن طريق الدوري لا يزال طويلا (17 مرحلة متبقية).

وخرج أتلتيكو من مسابقة الكأس المحلية لكنه بلغ ثمن نهائي المسابقة الأوروبية، التي ستشهد مواجهه قوية مع يوفنتوس بطل إيطاليا.

ويحل أتلتيكو الأحد ضيفا، على ريال بيتيس الثامن المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي الكأس بفوز صعب على إسبانيول 3-1 بعد التمديد.

وقد يغيب عن أتلتيكو قائده وأحد أهم عناصره، الأوروغوياني دييغو غودين بعد إصابته السبت الماضي في المباراة ضد خيتافي، بتقلص في العضلة الضامة للقدم اليمنى.

ويلعب أشبيلية الرابع والمصدوم بسداسية ميسي ورفاقه، في ضيافة ملعب سلتا فيغو، فيما يفتتح هويسكا وضيفه بلد الوليد المرحلة الجمعة.