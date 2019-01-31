انت الان تتابع تفاصيل خبر أطلعَتها على تفاصيل خاصة.. "كالامارد" تلتقي خطيبة خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 06:52 مساءً - التقى الوفد الأممي المكلف بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الخميس، خديجة جنكيز خطيبة الفقيد؛ في إطار برنامج زيارته لتركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، التقت جنكيز صباح الخميس في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول.

واطّلعت كالامارد، خلال اللقاء الذي كان بعيداً عن وسائل الإعلام، على كل التفاصيل والمعلومات التي تملكها جنكيز حول قضية مقتل خاشقجي.

ومن المتوقع أن يغادر الفريق إسطنبول في وقت لاحق الخميس، متوجهاً إلى العاصمة أنقرة؛ للقاء مسؤولين في الحكومة التركية وجهاز الاستخبارات.

وتجري "كالامارد"، منذ الاثنين الماضي، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل.

وأوضحت المفوضية أنها ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، في خلال زيارتها بين 28 يناير الجاري و2 فبراير المقبل.

يشار إلى أنه منذ 2 أكتوبر الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولاً على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها بمدينة إسطنبول؛ على إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر الماضي أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.