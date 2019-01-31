انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يستبق مهلته لمادورو بهذه الخطوة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 06:52 مساءً - اعترف البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة"، داعياً كل دوله إلى اعتماد "موقف حازم وموحّد".

وجاء القرار الأوروبي بعد أن تم التصويت عليه في بروكسل بأغلبية كبيرة، عقب رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المقترح الأوروبي بتحديد موعد لانتخابات رئاسية نزيهة.

واعترف النواب الأوروبيون بغوايدو "رئيساً شرعياً بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية"، وقدّموا "الدعم الكامل لبرنامجه"، وذلك بحسب النص الذي اقترحته أبرز الكتل السياسية في البرلمان بشكل مشترك.

لكن ليس واضحاً لحدّ الآن ما إذا كان هناك موقف أوروبي موحّد من التعامل مع الرئيس مادورو، في حين سيكون هذا الملف مطروحاً على طاولة المشاورات، وفق ما ذكرت "دي دبليو" الألمانية.

يُشار إلى أن أبرز الدول الأوروبية؛ ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، كانت قد منحت الرئيس مادورو مهلة، حتى يوم الأحد المقبل؛ ليعلن الأخير موعد انتخابات جديدة، وإلا فسيتم الاعتراف بغوايدو لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتدعم الولايات المتحدة المعارض غوايدو في خطواته الهادفة إلى الإطاحة بمادورو. وكان ترامب قد أجرى اتصالاً هاتفياً بغوايدو "وهنّأه"، عقب إعلان نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن ترامب وغوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا استقرارها، وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وكان مادورو قد أعلن، الجمعة الماضي، استعداده للقاء خصمه غوايدو، لكن الأخير سارع إلى رفض المشاركة في "حوار شكلي"، داعياً أنصاره لمواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس اليساري.