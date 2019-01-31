شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تمنع دخول مسؤولين في حكومة مادورو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كولومبيا ، حظر دخول أكثر من 200 مسؤول مرتبطين بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط ضغوط دولية متزايدة ضد حكومته الاشتراكية. وقال مدير الهجرة كريستيان كروجر لوسائل الإعلام إن القائمة جزء من إجراءات مجموعة ليما ضد حكومة مادورو سعيا لإجراء انتخابات حرة في فنزويلا. ومن بين المسؤولين الذين يشملهم الحظر نائب رئيس الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو ونائب الرئيس ديلسي رودريجيز.



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