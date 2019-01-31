شكرا لقرائتكم خبر عن شروط «ترامب» لتوقيع اتفاقية تجارية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من أن اتفاقية للتجارة مع الصين ستكون غير مقبولة ما لم تفتح بكين أسواقها أمام قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وصناعات أمريكية أخرى.

وكتب ترامب في تدوينة على تويتر "أتطلع إلى أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يفعلونه الآن، بل أيضا أمام صناعاتنا التحويلية ومزارعينا والشركات والصناعات الأمريكية الأخرى".

ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع ترامب في وقت لاحق اليوم في ختام جولة مهمة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن.