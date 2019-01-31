شكرا لقرائتكم خبر عن شروط «ترامب» لتوقيع اتفاقية تجارية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من أن اتفاقية للتجارة مع الصين ستكون غير مقبولة ما لم تفتح بكين أسواقها أمام قطاعات الخدمات المالية والصناعات التحويلية والزراعة وصناعات أمريكية أخرى.
وكتب ترامب في تدوينة على تويتر "أتطلع إلى أن تفتح الصين أسواقها ليس فقط أمام الخدمات المالية، وهو ما يفعلونه الآن، بل أيضا أمام صناعاتنا التحويلية ومزارعينا والشركات والصناعات الأمريكية الأخرى".
ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع ترامب في وقت لاحق اليوم في ختام جولة مهمة من محادثات التجارة بين البلدين في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر شروط «ترامب» لتوقيع اتفاقية تجارية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.