الحريري يقدم الحكومة اللبنانية لرئيس الجمهورية

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر سياسي لبناني بأن العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية شبه منتهية، مشيرا إلى احتمال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم الخميس.

وأفاد مصدر نيابي لـ"سبوتنيك" أن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري سيقدم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال ساعات.

وأكد الحريري إنه "لن يكون هناك أي تمويل في الحكومة المقبلة يتعلق بأزمة النازحين"، وقال في كلمه له اليوم الخميس إن "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".



وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الكلمة أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".