البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو "رئيسا انتقاليا" لفنزويلا

الخليج 365/ بغداداعترف البرلمان الأوروبي، بخوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، "رئيسا شرعيا انتقاليا" لبلاده.

جاء ذلك إثر جلسة تصويت للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر "تويتر" "البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسا شرعيا انتقاليا لفنزويلا".

وعلى إثره، دعا المجلس (مقره بروكسل) في جلسته دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بغوايدو "رئيسا شرعيا انتقاليا" لفنزويلا.



وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الثاني الجاري، إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

