القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخميس 2019.1.31 08:15 مساء بتوقيت أبوظبي 32 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية مصادر: القوى السياسية اللبنانية تتوافق على تشكيلة الحكومة وسيتم الإعلان عنها اليوم الخميس

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: القوى السياسية اللبنانية تتوافق على تشكيلة الحكومة وسيتم الإعلان عنها اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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