البشير : الرؤساء لا يتم تغييرهم عبر "فيسبوك" بل بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، من استخدام معارضيه لوسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضده، قائلًا: "إن الحكومات والرؤساء لا يمكن تغييرهم عبر واتساب وفيسبوك".



ودأب منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتويتر لحشد المتظاهرين.

وقال البشير، أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا شرق البلاد: "الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر الواتساب والفيسبوك وإنما عبر الانتخابات".



وأضاف: "لا بد من إرضاء جماهيرنا خاصة الشباب، وهم مركز اهتمامنا لنؤمن لهم مستقبلهم والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم".

ويقود المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي يصدر بشكل منتظم إعلانات على الإنترنت للمظاهرات المقبلة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





وانطلقت المظاهرات أساساً للاحتجاج على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وأكد مسؤولون حكوميون أن 30 شخصاً قتلوا في أعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين، كما اعتقل المئات من المحتجين والناشطين وشخصيات من المعارضة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واتهم البشير، الأسبوع الماضي، ما سمّاهم "المندسين" بقتل محتجين داخل المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ فترة.

كما أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.