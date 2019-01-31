شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يعترف بغوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

اعترف أعضاء البرلمان الأوروبي بخوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

ودعا البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) حكومات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات أن تفعل الشيء نفسه، حتى يتم تنظيم انتخابات حرة وشفافة جديدة.

وقال النواب إنه لا يمكن لأوروبا أن تكون على مسافة متساوية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية.

كما أدان البرلمان الأوروبي بشدة أعمال العنف والقتل والإصابات، معربًا عن تعازيه للعائلات وأقارب المتضررين.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الفنزويلية القائمة على وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام جميع الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان احترامًا كاملًا.