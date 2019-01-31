شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر المتعاملين ماليا مع إيران من مواجهة عواقب وخيمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (وشنطن)

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تؤثر آلية التجارة، التي تؤسسها دول أوروبية لتسهيل التجارة مع إيران، على الحملة الرامية إلى ممارسة «أقصى ضغط اقتصادي» على طهران.

وقالت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «لا نتوقع أن تؤثر آلية التجارة بأي حال على حملتنا لممارسة أقصى ضغط اقتصادي» وأضافت أن الوزارة تتابع التقارير حول الآلية لمعرفة المزيد عنها.

وذكرت أن الكيانات التي تشارك في أنشطة خاضعة لعقوبات إيران تواجه خطر فقد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والقدرة على القيام بأعمال مع شركات أمريكية.