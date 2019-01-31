شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات العملية السياسية في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم (الخميس)، مع السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية على خلفية اتفاق ستوكهولم.
وأكد اليماني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن اتفاق السويد واضح، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في إلزام المليشيات الانقلابية بما تم الاتفاق عليه، ووقف الخروقات والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية، كحل وحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن وإيجاد حل مستدام لها.
وجدد السفير الأمريكي، من جهته، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكداً أنهم يتابعون من قرب الوضع في مدينة الحديدة، ورؤيتهم تنطلق من تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهماتها.
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