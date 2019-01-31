شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اليمني: دعم المملكة لميناء المكلا سيحسن خدمات الشحن والتفريغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) ثمّن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم (الخميس) دعم المملكة العربية ثمّن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم (الخميس) دعم المملكة العربية السعودية لميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق البلاد. ولفت إلى أن دعم الميناء برافعة 60 طن مقدمة من البرنامج السعودي لإعادة الاعمار في اليمن سيسهم في تحسين خدمات الشحن والتفريغ بالميناء. وأشار وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن وزارته بصدد تطوير ميناء المكلا على مرحلتين، تتضمن الأولى تطوير الميناء الحالي، والمرحلة الثانية إنشاء الميناء الجديد في بروم أو الضبة.



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