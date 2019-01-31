شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ووزراء خارجية 5 دول عربية يبحثون المستجدات الإقليمية وإنهاء أزمات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، لقاءً تشاورياً، بدأ في جلسة مسائية مساء أمس (الأربعاء)، واختتم أعماله اليوم (الخميس) في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما ينهي أزمات المنطقة، ويلبي الهدف المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار خدمة للمصالح العربية.

وأفاد في تصريحات صحفية، بأن اللقاء كان إيجابياً بناًء وأتاح حواراً موسعاً بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.