المتحدثة باسم البيت الأبيض: الله أراد أن يكون ترمب رئيسًا

اسماء السيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ان الله "أراد ان يصبح ترمب رئيساً" للولايات المتحدة. وجاء اعلان ساندرز في مقابلة أجرتها معها قناة تلفزيونية مسيحية قالت خلالها إن ترمب موجود في البيت الأبيض بإرادة إلهية.

ويحظى ترمب بتأييد واسع بين المسيحيين الإيفانجليكيين الذين حصل على 80 في المئة من أصواتهم في انتخابات 2016، وهي نسبة أعلى مما حصل عليه المرشحان الجمهوريان ميت رومني وجون ماكين قبله، كما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وقالت سكرتيرة ترمب الصحفية في حديثها لشبكة البث المسيحية (سي بي ان): "إن الله يدعونا جميعاً الى النهوض بأدوار مختلفة واعتقد انه اراد أن يصبح دونالد ترمب رئيساً".

واضافت ان ترمب رئيس "لهذا السبب واعتقد انه قام بعمل رائع في دعم الكثير من الأشياء التي تهمكم أنتم المؤمنين".

وحملت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على الديمقراطيين قائلة إن "من الصعوبة بمكان" تلقي دروس في الأخلاق من الحزب الديمقراطي، في إشارة إلى هجوم الحزب على الجدار الحدودي الذي يريد ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك بوصفه "غير أخلاقي".



وانتقدت ساندرز بالتحديد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي صرحت بأن اقامة مثل هذا الحاجز عمل "لا أخلاقي". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "إن من الصعب جداً في هذه المرحلة حتى أن نتلقى محاضرة من الديمقراطيين عما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي"، وأن تسمية الجدار بأنه غير اخلاقي "تهمة مثيرة للسخرية" بل ان بيلوسي "من الجائز حتى أن تندم على إطلاق هذا التعليق".

وشددت ساندرز على ان "حماية شعب بلدنا... واجب أساسي من واجبات رئيس الولايات المتحدة".

وجاءت المقابلة مع ساندرز بعد ايام على اعلان ترمب في تغريدة على تويتر تأييده لتدريس الكتاب المقدس.

وتناقش ولايات اميركية مشاريع قوانين لإدراج تدريس الإنجيل ضمن المنهج في المدارس الحكومية.

ونقلت بي بي سي عن القانونية هيذر ويفر قولها إن دروس الكتاب المقدس في المدارس الحكومية "تنتهك حقوق التلاميذ والآباء التي ينص عليها التعديل الأول للدستور الاميركي"، الذي يضمن حريات أساسية مثل حرية التعبير والحرية الدينية.

اعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47066659