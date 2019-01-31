لندن تؤيد فكرة فرض عقوبات على أفراد محددين في فنزويلا

اسماء السيد - لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس ان المملكة المتحدة تؤيد فكرة فرض عقوبات على افراد محددين في فنزويلا، من اجل زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لحمله على تنظيم انتخابات، كما طالب بذلك عدد كبير من البلدان الاوروبية في إنذار.

وقال هانت قبل اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في بوخارست "لا ننوي فرض عقوبات على البلد بأكمله، لأنه يواجه أزمة إنسانية ولا نريد أن نزيد من تفاقم الوضع".

واضاف هانت في بيان "لكن عقوبات محددة الأهداف ضد الافراد الذين أثروا على ظهر بقية السكان الفقراء، أمر يمكن أن يكون فعالا كما اعتقد".

وأمهلت ستة بلدان اوروبية (اسبانيا وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وهولندا والبرتغال) نيكولاس مادورو حتى الأحد للدعوة الى اجراء انتخابات، وإلا فستعترف بالمعارض خوان غوايدو (35 عاما) رئيسا.

وشدد جيريمي هانت على القول "اذا لم يفعل ذلك، فيتعين علينا ان نفعل شيئا لزيادة الضغط حتى نثبت اننا نفكر في ما نقوله".

واوضح الوزير انه تحدث هاتفيا الاربعاء مع غوايدو الذي ترأس البرلمان، واعلن نفسه رئيسا واعترفت به الولايات المتحدة وعدد كبير من بلدان اميركا اللاتينية.