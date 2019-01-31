شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش 6 مشروعات قوانين الأحد.. وأخذ الرأى النهائى فى "مخالفات البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الأحد القادم لمناقشة عدد من القضايا المهمة، مناقشة 6 مشروعات قوانين.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، أخد الرأى النهائى على 4 مشروعات قوانين تتمثل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

ويناقش المجلس فى جلسته تقريرا لجنة الخطة والموازنة عن:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005.، وذلك بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

كما يناقش المجلس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

وحسب جدول الأعمال تشهد جلسة الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكـــام القـانــون رقـم 157 لسنــة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

كما تشهد الجلسة الأحد، نظر 25 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم منها ما يتعلق سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الأراضى التابعة للرى والغير مستفاد منها، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على محو الأمية، وسد العجز فى عدد المدرسين وحل مشكله كثافة الفصول الطلابية، وعدد المدرسين وحل مشكلة كثافة الطلاب، وإنشاء محطة مترو أنفاق بشارع السودان حى العجوزة، و بشأن بناء مجمع خدمات فى منطقة أرض اللواء حى العجوزة، سياسة الحكومة بشأن تسعير الوحدات السكنية فى المحافظات.